Суперкомпьютер считает шансы Мирры Андреевой на титул AO-2025 наивысшими среди россиянок

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы российских теннисисток на итоговую победу в первом в сезоне-2025 турнире «Большого шлема» — Austrtalian Open — 2025.

Наиболее высоко из них оцениваются шансы 15-й ракетки мира и четвёртой в рейтинге WTA среди россиянок 17-летней Мирры Андреевой — на текущий момент вероятность её победы на AO-2025 по мнению суперкомпьютера составляет 1,55%, это 16-й показатель среди всех участниц розыгрыша. Прогноз на титул для девятой ракетки мира и лучшей в мировом рейтинге среди российских теннисисток Дарьи Касаткиной составляет 1,22% (18-й общий показатель).

Вероятность того, что титул на Australian Open — 2025 выиграет Диана Шнайдер, составляет на момент написания новости 1,17% (19-й общий показатель), шансы Анны Калинской на главный успех оценены в 1,02% (20-й общий показатель).

Шансы любой из остальных российских теннисисток на выигрыш первого ТБШ в сезоне суперкомпьютер Opta оценил менее чем в 0,5%.

Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»