Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Суперкомпьютер рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в каждую стадию AO-2025

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta оценил вероятность выхода пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в каждую стадию первого в сезоне-2025 турнира «Большого шлема» — Austrtalian Open — 2025.

По состоянию на 9:30 мск 11 января шансы Медведева на выход во второй круг соревнований суперкомпьютер оценивает в 74,29%, вероятность выхода Даниила в третий круг AO-2025 составляет 52,29%, в четвёртый — 36,36%.

На то, что Медведев пробьётся в четвертьфинал, программа даёт шансы 24,01%. Выход россиянина в полуфинал оценён вероятностью в 14,33%. Шансы Даниила на финал AO-2025 по суперкомпьютеру составляют 6,92%, на победу в турнире — 3,95%.

Напомним, на прошлогоднем Austrtalian Open — 2024 Даниил Медведев вышел в финал, где уступил в пяти партиях итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

Видео: Медведев, Синнер и Алькарас — о приветствиях для первых ракеток