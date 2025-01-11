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Мэдисон Киз стала победительницей турнира WTA-500 в Аделаиде, обыграв в финале Пегулу

Мэдисон Киз стала победительницей турнира WTA-500 в Аделаиде, обыграв в финале Пегулу
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25-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала победительницей хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде. В финальном матче она в трёх сетах обыграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 4:6, 6:1.

Аделаида (ж). Финал
11 января 2025, суббота. 09:15 МСК
Джессика Пегула
7
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		4 6
         
Мэдисон Киз
20
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Киз 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Её соперница выполнила три эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из шести заработанных.

29-летняя Киз завоевала девятый титул в одиночном разряде на турнирах уровня WTA в своей карьере. Также на её счету три победы на турнирах категории ITF.

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