Мэдисон Киз стала победительницей турнира WTA-500 в Аделаиде, обыграв в финале Пегулу

25-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала победительницей хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде. В финальном матче она в трёх сетах обыграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 4:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Киз 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Её соперница выполнила три эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из шести заработанных.

29-летняя Киз завоевала девятый титул в одиночном разряде на турнирах уровня WTA в своей карьере. Также на её счету три победы на турнирах категории ITF.