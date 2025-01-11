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«Никто не хочет, чтобы я останавливался». Гаэль Монфис — о поддержке своей семьи

«Никто не хочет, чтобы я останавливался». Гаэль Монфис — о поддержке своей семьи
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Победитель турнира в Окленде 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис ответил на вопрос о возрасте и рассказал о поддержке своей семьи.

Окленд (м). Финал
11 января 2025, суббота. 04:15 МСК
Зизу Бергс
66
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Гаэль Монфис
52
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

— С возрастом хорошее вино становится только лучше. Это так верно для вас. Как вам это удаётся?
 — Это непросто. У меня отличная семья. Меня поддерживают моя семья, команда, друзья. Никто не хочет, чтобы я останавливался, но однажды мне придётся это сделать. У меня всё ещё есть вера в то, что я могу показывать хороший теннис, и я по-прежнему получаю удовольствие от игры. В некоторые моменты трудно быть честным. Всегда нелегко оставлять свою дочь в Европе, а ты остаёшься здесь и бьёшь по теннисным мячам, даже если это весело. В конце дня я чувствую себя счастливым. Я занимаюсь любимым делом. Я всё ещё в форме. Моя семья поддерживает меня. Отличная неделя. Я чувствую, что мне нужно продолжать играть в теннис, — сказал теннисист в интервью на корте после финального матча в Окленде с бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 6:4.

Напомним, супругой Монфиса является украинская теннисистка Элина Свитолина.

Для Монфиса титул в новозеландском Окленде стал 13-м в карьере, предыдущий выигранный им турнир состоялся в столице Швеции Стокгольме в 2023 году.

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