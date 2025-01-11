«Никто не хочет, чтобы я останавливался». Гаэль Монфис — о поддержке своей семьи

Победитель турнира в Окленде 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис ответил на вопрос о возрасте и рассказал о поддержке своей семьи.

— С возрастом хорошее вино становится только лучше. Это так верно для вас. Как вам это удаётся?

— Это непросто. У меня отличная семья. Меня поддерживают моя семья, команда, друзья. Никто не хочет, чтобы я останавливался, но однажды мне придётся это сделать. У меня всё ещё есть вера в то, что я могу показывать хороший теннис, и я по-прежнему получаю удовольствие от игры. В некоторые моменты трудно быть честным. Всегда нелегко оставлять свою дочь в Европе, а ты остаёшься здесь и бьёшь по теннисным мячам, даже если это весело. В конце дня я чувствую себя счастливым. Я занимаюсь любимым делом. Я всё ещё в форме. Моя семья поддерживает меня. Отличная неделя. Я чувствую, что мне нужно продолжать играть в теннис, — сказал теннисист в интервью на корте после финального матча в Окленде с бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 6:4.

Напомним, супругой Монфиса является украинская теннисистка Элина Свитолина.

Для Монфиса титул в новозеландском Окленде стал 13-м в карьере, предыдущий выигранный им турнир состоялся в столице Швеции Стокгольме в 2023 году.