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«Заряжен борщом». Элина Свитолина показала, как Монфис готовился к финалу Окленда

«Заряжен борщом». Элина Свитолина показала, как Монфис готовился к финалу Окленда
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как готовила супруга француза Гаэля Монфиса к финалу турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия).

Окленд (м). Финал
11 января 2025, суббота. 04:15 МСК
Зизу Бергс
66
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Гаэль Монфис
52
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Фото: Из личного архива Элины Свитолиной

«Заряжен борщом», — подписала фото Свитолина на своей странице в социальных сетях, разместив эмодзи «кубок» и «сила».

Сегодня, 11 января, 38-летний Монфис стал победителем хардового турнира в Окленде (Новая Зеландия). В финале он обыграл 25-летнего бельгийца Зизу Бергса — 6:3, 6:4. Француз стал самым возрастным игроком, выигравшим турнир ATP, со времён титула 42-летнего Кена Роузволла в 1977 году. Для него титул в новозеландском Окленде стал 13-м в карьере.

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