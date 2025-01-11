«Заряжен борщом». Элина Свитолина показала, как Монфис готовился к финалу Окленда

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как готовила супруга француза Гаэля Монфиса к финалу турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия).

Фото: Из личного архива Элины Свитолиной

«Заряжен борщом», — подписала фото Свитолина на своей странице в социальных сетях, разместив эмодзи «кубок» и «сила».

Сегодня, 11 января, 38-летний Монфис стал победителем хардового турнира в Окленде (Новая Зеландия). В финале он обыграл 25-летнего бельгийца Зизу Бергса — 6:3, 6:4. Француз стал самым возрастным игроком, выигравшим турнир ATP, со времён титула 42-летнего Кена Роузволла в 1977 году. Для него титул в новозеландском Окленде стал 13-м в карьере.