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Ник Кирьос выступил с критикой проведения слушания по делу Синнера за закрытыми дверями

Ник Кирьос выступил с критикой проведения слушания по делу Синнера за закрытыми дверями
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Австралийский теннисист Ник Кирьос возмутился тем, что слушание по делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера пройдёт за закрытыми дверями.

«Почему за закрытыми дверями? Если вы ничего плохого не сделали, то дайте нам прозрачность», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в августе стало известно, что в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

В сентябре ВАДА подало апелляцию на решение по делу Синнера. Организация требует дисквалифицировать итальянца на срок от одного до двух лет.

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