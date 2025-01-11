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«Чушь». Новак Джокович отреагировал на обвинения в проявлении неуважения к Синнеру

«Чушь». Новак Джокович отреагировал на обвинения в проявлении неуважения к Синнеру
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему на вопрос, что первое ему приходит на ум после упоминания итальянца Янника Синнера, он ответил «катание на лыжах».

«Да, я видел в социальных сетях, что из этого делают какую-то драму или историю, как будто я унизил его или намеренно проявил неуважение по отношению к нему. Это нелепо. Это было одно из тех интервью в формате викторины, когда нужно что-то придумать за секунду. Я вспомнил имя Синнера, и у меня в голове возник образ, как он катается на лыжах, потому что я видел, как он где-то катался на лыжах. Кроме того, мы с ним всегда говорим о лыжах, о том, как будем кататься вместе.

Вот почему я сказал «кататься на лыжах», а не потому, что я не уважаю его достижения в теннисе, наоборот. Совершенно очевидно, что то, как он доминирует, достойно всяческих похвал — и его стиль игры, и уровень игры. У него есть все качества, которые я упоминал у других (Федерера, Надаля, Алькараса), и теперь люди делают вид, что я его не уважаю. Чушь», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее журнал GQ провёл опрос Джоковича в формате «вопрос — ответ», в котором легендарного спортсмена попросили назвать первое, что приходит ему в голову при упоминании некоторых его соперников.

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