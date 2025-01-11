Роман Сафиуллин и О'Коннелл в первом круге парного AO-2025 сыграют с дуэтом из Нидерландов

Стали известны результаты жеребьёвки Australian Open — 2025 в мужском парном разряде. По её результатам определилась сетка турнира. В соревнованиях примет участие один российский теннисист — Роман Сафиуллин. Он сыграет в паре с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Их соперниками в первом круге станут нидерландские теннисисты Таллон Грикспор и Ботик ван де Зандсхулп.

Другие наиболее заметные противостояния первого круга:

Танаси Коккинакис/Ник Кирьос (оба — Австралия) — Джеймс Дакворт/Алекссандр Вукич (оба — Австралия);

Александр Бублик/Александр Шевченко (оба — Казахстан) — Ариэль Бехар (Уругвай)/Роберт Галлоуэй (США).

Фото: Скриншот

Соревнования в мужском парном разряде состоятся с 14 по 25 января. Действующими чемпионами парного Australian Open являются хозяин корта Мэттью Эбден и индиец Рохан Бопанна.