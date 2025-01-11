Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин и О'Коннелл в первом круге парного AO-2025 сыграют с дуэтом из Нидерландов

Роман Сафиуллин и О'Коннелл в первом круге парного AO-2025 сыграют с дуэтом из Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны результаты жеребьёвки Australian Open — 2025 в мужском парном разряде. По её результатам определилась сетка турнира. В соревнованиях примет участие один российский теннисист — Роман Сафиуллин. Он сыграет в паре с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Их соперниками в первом круге станут нидерландские теннисисты Таллон Грикспор и Ботик ван де Зандсхулп.

Другие наиболее заметные противостояния первого круга:

  • Танаси Коккинакис/Ник Кирьос (оба — Австралия) — Джеймс Дакворт/Алекссандр Вукич (оба — Австралия);
  • Александр Бублик/Александр Шевченко  (оба — Казахстан) — Ариэль Бехар (Уругвай)/Роберт Галлоуэй (США).

Фото: Скриншот

Соревнования в мужском парном разряде состоятся с 14 по 25 января. Действующими чемпионами парного Australian Open являются хозяин корта Мэттью Эбден и индиец Рохан Бопанна.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв — в одной половине с Синнером: жеребьёвка обеих сеток Australian Open
Медведев и Рублёв — в одной половине с Синнером: жеребьёвка обеих сеток Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android