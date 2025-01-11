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Рыбакина: не согласна с тем, что WTA делает в отношении Вукова. Я никогда не жаловалась

Рыбакина: не согласна с тем, что WTA делает в отношении Вукова. Я никогда не жаловалась
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Казахстанская теннисистка, чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о скандале вокруг Стефано Вукова.

«Я не хочу много говорить о том, что будет дальше. Определённо, как я уже говорила, я не согласна со многими вещами. С тем, что делает WTA в отношении Стефано. Как я уже сказала, я никогда не жаловалась и не делала ничего подобного. Я всегда говорила, что он не обращался со мной плохо. В нынешней ситуации я действительно не хочу больше обсуждать это. Хочу сосредоточиться на своих матчах здесь», — сказала Рыбакина на пресс-конференции перед стартом на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

В августе 2024 года стало известно, что Вуков получил дисквалификацию от WTA и запрет на работу в теннисе на неопределённое время.

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