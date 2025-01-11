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Стали известны соперницы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в первом круге парного АО-2025

Стали известны соперницы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в первом круге парного АО-2025
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Стали известны результаты жеребьёвки Australian Open — 2025 в мужском парном разряде. По её результатам определилась сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с соперницами российских теннисисток в первом круге Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

АО-2025. Женщины, парный разряд. Матчи первого круга с участием россиянок:

  • Анна Блинкова (Россия)/У Фан-Сянь (Тайвань) — Джоди Бёррэдж (Великобритания)/Клара Таусон (Дания);
  • Анастасия Потапова (Россия)/Ольга Данилович (Сербия) — Хао-Чин Чань (Тайвань)/Людмила Кичёнок (Украина);
  • Александра Панова (Россия)/Ханьюй Го (Китай) — Лизетт Кабрера/Тайла Престон (обе — Австралия);
  • Екатерина Александрова (Россия)/Юань Юэ  (Китай) — Катажина Кава (Польша)/Кимберли Циммерманн (Бельгия);
  • Людмила Самсонова (Россия)/Элизабетта Коччаретто (Италия) — Анна Бондарь (Венгрия)/Моюка Учижима (Япония);
  • Яна Сизикова (Россия)/Кристина Букша (Испания) — Жаклин Кристиан (Румыния)/Камилла Розателло (Италия);
  • Вероника Кудерметова (Россия)/Эна Сибахара (Япония) — Пиангтарн Плипыч (Таиланд)/Чиа И Цао  (Тайвань);
  • Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия) — Ангелика Морателли (Италия)/Катажина Питер (Польша);
  • Камилла Рахимова (Россия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Ирина Хромачёва (Россия)/Анна Данилина (Казахстан).

Фото: Скриншот

Соревнования в женском парном разряде состоятся с 14 по 26 января. Действующими чемпионками парного Australian Open является дуэт Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Элисе Мертенс (Бельгия).

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