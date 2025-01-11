Стали известны соперницы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в первом круге парного АО-2025
Стали известны результаты жеребьёвки Australian Open — 2025 в мужском парном разряде. По её результатам определилась сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с соперницами российских теннисисток в первом круге Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
АО-2025. Женщины, парный разряд. Матчи первого круга с участием россиянок:
- Анна Блинкова (Россия)/У Фан-Сянь (Тайвань) — Джоди Бёррэдж (Великобритания)/Клара Таусон (Дания);
- Анастасия Потапова (Россия)/Ольга Данилович (Сербия) — Хао-Чин Чань (Тайвань)/Людмила Кичёнок (Украина);
- Александра Панова (Россия)/Ханьюй Го (Китай) — Лизетт Кабрера/Тайла Престон (обе — Австралия);
- Екатерина Александрова (Россия)/Юань Юэ (Китай) — Катажина Кава (Польша)/Кимберли Циммерманн (Бельгия);
- Людмила Самсонова (Россия)/Элизабетта Коччаретто (Италия) — Анна Бондарь (Венгрия)/Моюка Учижима (Япония);
- Яна Сизикова (Россия)/Кристина Букша (Испания) — Жаклин Кристиан (Румыния)/Камилла Розателло (Италия);
- Вероника Кудерметова (Россия)/Эна Сибахара (Япония) — Пиангтарн Плипыч (Таиланд)/Чиа И Цао (Тайвань);
- Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия) — Ангелика Морателли (Италия)/Катажина Питер (Польша);
- Камилла Рахимова (Россия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Ирина Хромачёва (Россия)/Анна Данилина (Казахстан).
Фото: Скриншот
Соревнования в женском парном разряде состоятся с 14 по 26 января. Действующими чемпионками парного Australian Open является дуэт Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Элисе Мертенс (Бельгия).
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