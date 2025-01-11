Феликс Оже-Альяссим завоевал титул чемпиона турнира ATP-250 в Аделаиде

29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В финале он в трёх сетах одолел американца Себастьяна Корду (22-й номер рейтинга) — 6:3, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Оже-Альяссим выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

24-летний Оже-Альяссим завоевал шестой титул в одиночном разряде на турнирах уровня ATP. Также он является обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и бронзовым призёром Олимпийских игр 2024 года в смешанном парном разряде.