Феликс Оже-Альяссим завоевал титул чемпиона турнира ATP-250 в Аделаиде
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29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В финале он в трёх сетах одолел американца Себастьяна Корду (22-й номер рейтинга) — 6:3, 3:6, 6:1.
Аделаида (м). Финал
11 января 2025, суббота. 11:35 МСК
29
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|1
22
Себастьян Корда
С. Корда
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Оже-Альяссим выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
24-летний Оже-Альяссим завоевал шестой титул в одиночном разряде на турнирах уровня ATP. Также он является обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и бронзовым призёром Олимпийских игр 2024 года в смешанном парном разряде.
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