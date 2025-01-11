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Феликс Оже-Альяссим выиграл свой первый турнир ATP на открытом корте

29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим выиграл свой первый титул ATP на открытом корте. Сегодня, 11 января, канадец стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В финале он в трёх сетах одолел американца Себастьяна Корду (22-й номер рейтинга) — 6:3, 3:6, 6:1.

Ранее Оже-Альяссим становился победителем пяти турниров ATP в закрытых помещениях:

2022 год

ATP-500 в Роттердаме (хард)

ATP-250 во Флоренции (хард)

ATP-250 в Антверпене (хард)

ATP-500 в Базеле (хард)

2023 год

ATP-500 в Базеле (хард)

Также 24-летний Оже-Альяссим является обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и бронзовым призёром Олимпийских игр 2024 года в смешанном парном разряде.