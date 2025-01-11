Елена Рыбакина резко отреагировала на слова Шрайвер о Вукове

Казахстанская теннисистка, чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о комментариях Пэм Шрайвер, 22-кратной победительницы турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, в адрес скандального Стефано Вукова.

– Вы понимаете, почему тренеры комментируют вашу ситуацию и почему они ей обеспокоены?

– Я понимаю, что один из тренеров — это Пэм Шрайвер… Я не знаю её лично. Она никогда не приходила ко мне. Она никогда не разговаривала со мной. Я знаю её историю. Это печально, но это не значит, что другие игроки сталкиваются с такими же проблемами. Она не знает меня. Я не знаю её. Я не думаю, что справедливо делать подобные комментарии. Особенно будучи активным тренером, комментатором, журналистом и так далее, — сказала спортсменка на пресс-конференции перед стартом на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Ранее, 1 января, Елена сообщила, что Вуков вернётся в её команду в 2025 году. Шрайвер раскритиковала возвращение Стефано в тренерскую команду теннисистки, написав об этом на своей странице в соцсети. «Пришло время для всего нашего спорта наконец-то выступить против всем известного абьюза и манипуляций игроков. Это очень печальная ситуация, мои молитвы с ЕР (Еленой Рыбакиной)», — заявила Шрайвер.