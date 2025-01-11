Арина Соболенко показала, как проходит её день на Australian Open — 2025

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разметила видео в своём аккаунте в соцсетях, на котором показала, как проходит её день на Australian Open — 2025.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеороликом.

В своём первом матче на Australian Open — 2025 Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Слоан Стивенс, занимающей 84-ю строчку рейтинга WTA. Игра состоится в воскресенье, 12 января, и начнётся не ранее 11:00 мск.

Соболенко является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В финале AO-2024 она в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:2.