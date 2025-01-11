Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко показала, как проходит её день на Australian Open — 2025

Арина Соболенко показала, как проходит её день на Australian Open — 2025
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разметила видео в своём аккаунте в соцсетях, на котором показала, как проходит её день на Australian Open — 2025.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеороликом.

В своём первом матче на Australian Open — 2025 Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Слоан Стивенс, занимающей 84-ю строчку рейтинга WTA. Игра состоится в воскресенье, 12 января, и начнётся не ранее 11:00 мск.

Соболенко является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В финале AO-2024 она в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:2.

Материалы по теме
Мирра и Соболенко могут сыграть друг с другом в 4-м круге AO: какой у них путь по сетке
Мирра и Соболенко могут сыграть друг с другом в 4-м круге AO: какой у них путь по сетке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android