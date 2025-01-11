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Фанат «Бостона» Ник Кирьос вышел на тренировку перед АО-2025 в форме звезды НБА Эдвардса

Фанат «Бостона» Ник Кирьос вышел на тренировку перед АО-2025 в форме звезды НБА Эдвардса
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29-летний австралийский теннисист Ник Кирьос вышел на тренировку перед первым в сезоне-2025 турниром «Большого шлема», Australian Open — 2025, в форме 23-летнего звёздного американского защитника команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

Кирьос в форме Эдвардса

Кирьос в форме Эдвардса

Фото: ausopen.com

Это уже второй раз за неделю, когда Кирьос надевает форму команды североамериканской лиги. Ранее он надел джерси коллектива «Бостон Селтикс» на тренировку в четверг.

В социальных сетях поклонники неоднозначно отнеслись к поступку Кирьоса за то, что он, будучи фанатом «Бостон Селтикс», вышел в форме звезды «Миннесоты».

Соревнования в мужском парном разряде АО-2025 состоятся с 14 по 25 января. Действующими чемпионами парного Australian Open являются хозяин корта Мэттью Эбден и индиец Рохан Бопанна.

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