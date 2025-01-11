«Не каждый директор так поступает». Феликс Оже-Альяссим поблагодарил турнир в Аделаиде

29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу на турнире категории ATP-250 в Аделаиде. Сегодня, 11 января, в финальном матче он победил американца Себастьяна Корду (22-й номер рейтинга) — 6:3, 3:6, 6:1.

«Во-первых, с Себи (Себастьян Корда. — Прим. «Чемпионата») всегда приятно играть. Мы давно знаем друг друга. Мы всегда подталкивали и делали друг друга лучше. Я желаю тебе всего наилучшего в предстоящем сезоне. Ты отлично в нём стартовал.

Я здесь уже 10 дней. Наслаждаюсь каждым днём с момента приезда. Спасибо жителям Южной Австралии. Ещё хочу сказать спасибо Алисии и всей вашей команде на турнире, которая приехала встретить меня в аэропорту. Не каждый директор турнира так поступает», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.

24-летний Оже-Альяссим завоевал шестой титул в одиночном разряде на турнирах уровня ATP. Также он является обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и бронзовым призёром Олимпийских игр 2024 года в смешанном парном разряде.