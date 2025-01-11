«Не каждый директор так поступает». Феликс Оже-Альяссим поблагодарил турнир в Аделаиде

29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу на турнире категории ATP-250 в Аделаиде. Сегодня, 11 января, в финальном матче он победил американца Себастьяна Корду (22-й номер рейтинга) — 6:3, 3:6, 6:1.
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|1
«Во-первых, с Себи (Себастьян Корда. — Прим. «Чемпионата») всегда приятно играть. Мы давно знаем друг друга. Мы всегда подталкивали и делали друг друга лучше. Я желаю тебе всего наилучшего в предстоящем сезоне. Ты отлично в нём стартовал.
Я здесь уже 10 дней. Наслаждаюсь каждым днём с момента приезда. Спасибо жителям Южной Австралии. Ещё хочу сказать спасибо Алисии и всей вашей команде на турнире, которая приехала встретить меня в аэропорту. Не каждый директор турнира так поступает», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.
24-летний Оже-Альяссим завоевал шестой титул в одиночном разряде на турнирах уровня ATP. Также он является обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и бронзовым призёром Олимпийских игр 2024 года в смешанном парном разряде.
- 11 января 2025
-
15:52
-
15:39
-
15:35
-
15:16
-
14:44
-
14:27
-
14:02
-
13:30
-
13:21
-
13:00
-
12:46
-
12:11
-
11:39
-
11:05
-
10:45
-
10:27
-
09:49
-
09:30
-
09:18
-
07:41
-
07:08
-
06:39
-
05:56
-
05:07
-
00:56
-
00:51
-
00:17
- 10 января 2025
-
23:34
-
23:32
-
23:20
-
23:05
-
22:43
-
22:41
-
22:32
-
21:53