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Даниил Медведев: я играю хуже, когда выхожу на корт в 11 утра

Даниил Медведев: я играю хуже, когда выхожу на корт в 11 утра
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Российский теннисист, чемпион US Open — 2021, победитель Итогового турнира ATP и Кубка Дэвиса Даниил Медведев рассказал, почему ему не нравится играть ранним утром.

«Я больше вечерний человек. Мне не нравится рано вставать. Я много делаю для тренировок, потому что это не делает ваш день короче, но, если ваша тренировка в 12:00, вы знаете, что ваш день будет до восьми вечера. Когда это теннисный матч, это другая история. Я на самом деле играю хуже, когда выхожу на корт в 11:00 по местному времени. Это снова то, о чём я тоже думал в этом году, постараюсь это изменить, но я определённо чувствую себя лучше, когда играю вечером», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису 2025 года пройдёт в Мельбурне с 12 по 26 января. Действующим победителем турнира является Янник Синнер. Итальянец обыграл Медведева в финале Australian Open — 2024. У женщин титул второй раз подряд завоевала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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