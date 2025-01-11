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Борис Беккер сравнил Гаэля Монфиса с красным вином после его титула в Окленде

Борис Беккер сравнил Гаэля Монфиса с красным вином после его титула в Окленде
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер оригинально поздравил 38-летнего французского теннисиста Гаэля Монфиса с победой на хардовом турнире ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Сегодня, 11 января, в финале он обыграл 25-летнего бельгийца Зизу Бергса — 6:3, 6:4.

Окленд (м). Финал
11 января 2025, суббота. 04:15 МСК
Зизу Бергс
66
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Гаэль Монфис
52
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Поздравляю, парень! Ты как хорошее красное вино», — написал Беккер в своём аккаунте в социальных сетях.

Монфис стал самым возрастным игроком, выигравшим турнир ATP, со времён титула 42-летнего австралийца Кена Розуолла в 1977 году. Для французского теннисиста титул в новозеландском Окленде стал 13-м в карьере.

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