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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание первого игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание первого игрового дня
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В ночь с 11 на 12 января состоится первый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей Australian Open — 2025, которые пройдут 12 января.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины, 12 января (время — московское):

  • 5:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Хауме Мунар (Испания);
  • 5:00. Жайме Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия);
  • 6:00. Сумит Нагал (Индия) — Томаш Махач (Чехия);
  • 10:30. Уго Умбер (Франция) — Маттео Джиганте (Италия);
  • 11:00. Иржи Легечка (Чехия) — Ли Ту (Австралия);
  • 12:00. Люка Пуй (Франция) — Александр Зверев (Германия).

С полным расписанием первого игрового дня можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».

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