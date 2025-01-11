Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание первого игрового дня

В ночь с 11 на 12 января состоится первый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей Australian Open — 2025, которые пройдут 12 января.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины, 12 января (время — московское):

5:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Хауме Мунар (Испания);

5:00. Жайме Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия);

6:00. Сумит Нагал (Индия) — Томаш Махач (Чехия);

10:30. Уго Умбер (Франция) — Маттео Джиганте (Италия);

11:00. Иржи Легечка (Чехия) — Ли Ту (Австралия);

12:00. Люка Пуй (Франция) — Александр Зверев (Германия).

С полным расписанием первого игрового дня можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».