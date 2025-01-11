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Алькарас: если у меня будет плохой день в матче с Синнером, вероятность поражения — 99%

Алькарас: если у меня будет плохой день в матче с Синнером, вероятность поражения — 99%
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о значимости своего соперничества с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Когда я играю против него, у меня другой настрой. Когда выходишь на корт с лучшим игроком в мире, ты должен делать что-то другое. Другая подготовка, иной настрой. Я знаю, что с ним должен играть как можно лучше, если хочу победить. Вот и всё.

Если у меня будет плохой день в матче с Янником, вероятность поражения — 99%. Об этом я думаю каждый раз. На меня хорошо влияет то, что он завоёвывает титулы. Когда я вижу его на вершине рейтинга, это заставляет меня тренироваться ещё усерднее каждый день. На тренировках я просто думаю о том, что мне нужно сделать лучше, чтобы хорошо сыграть против него. Это здорово», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

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