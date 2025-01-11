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Семикратный чемпион ТБШ предсказал победителя Australian Open — 2025 в женском разряде

Семикратный чемпион ТБШ предсказал победителя Australian Open — 2025 в женском разряде
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер выделил фаворита в женском одиночном турнире Australian Open — 2025. Он считает, что первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко имеет высокие шансы на титул.

«Открытый чемпионат Австралии — не самое подходящее покрытие для Иги. Корты быстрее, чем на Открытом чемпионате США и на остальных турнирах. Думаю, что у неё больше шансов на Уимблдоне. Швёнтек не входит в число фаворитов турнира, но она, безусловно, может удивить публику и выиграть Australian Open.

На мой взгляд, турнир в Австралии выиграет тот, кто готов выйти на корт в любой день и в любое время суток. Соболенко — главный фаворит. Она специалист по хардовым кортам», — приводит слова Виландера Eurosport.

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