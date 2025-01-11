Карлос Алькарас ответил, какую деталь игры хотел бы позаимствовать у другого теннисиста

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, какую деталь игры хотел бы позаимствовать у другого игрока.

— Если бы вы могли выбрать один набор навыков у одного игрока, современного или из прошлого, то кого бы выбрали?

— Это хороший вопрос. Я бы, наверное, выбрал приём Андре Агасси, — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

Американский теннисист Андре Агасси — олимпийский чемпион, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира. Он завершил профессиональную карьеру в 2006 году.