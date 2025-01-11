Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание первого игрового дня

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В ночь с 11 на 12 января состоится первый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей Australian Open — 2025 12 января.

Теннис. Australian Open — 2025, первый круг, женщины. 12 января (время — московское):