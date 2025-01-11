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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание первого игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание первого игрового дня
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В ночь с 11 на 12 января состоится первый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей Australian Open — 2025 12 января.

Теннис. Australian Open — 2025, первый круг, женщины. 12 января (время — московское):

  • 3:00. Бернарда Пера (США) — Татьяна Мария (Германия);
  • 3:00. Мари Боузкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия);
  • 3:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Лейла Фернандес (Канада);
  • 3:00. Вероника Эрьявец (Словения) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);
  • 3:30. Анка-Алексия Тодони (Румыния) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
  • 4:30. Клара Таусон (Дания) — Линда Носкова (Чехия);
  • 5:30. Диан Парри (Франция) — Донна Векич (Хорватия);
  • 6:00. Сонай Картал (Великобритания) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
  • 6:00. Тамара Зиданшек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия);
  • 7:00. Кристина Букша (Испания) — Хлоэ Паке (Франция);
  • 7:00. Юле Нимайер (Германия) — Майя Хвалинска (Польша);
  • 9:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай);
  • 9:00. Паула Бадоса (Испания) — Ван Синьюй (Китай);
  • 9:30. Нао Хибино (Япония) — Марта Костюк (Украина);
  • 11:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Слоан Стивенс (США);
  • 13:00. Анна Блинкова (Россия) — Дарья Сэвилл (Австралия).
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