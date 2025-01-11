Жюстин Энен считает, что Янник Синнер второй раз подряд выиграет Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен считает, что итальянец Янник Синнер защитит трофей чемпиона Australian Open.

«В мужской сетке я ставлю на Янника Синнера. Джокович и Алькарас могут сыграть друг с другом в четвертьфинале, и Алькарасу будет сложно хорошо начать сезон. Янник Синнер будет защищать свой первый титул «Большого шлема», но, похоже, он справится с этим и с давлением. Он будет фаворитом. Я ставлю на него в финале с Джоковичем», — приводит слова Энен Eurosport.

В финале Открытого чемпионата Австралии — 2024 Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева, уступая 0:2 по сетам.