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Жюстин Энен считает, что Янник Синнер второй раз подряд выиграет Australian Open

Жюстин Энен считает, что Янник Синнер второй раз подряд выиграет Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен считает, что итальянец Янник Синнер защитит трофей чемпиона Australian Open.

«В мужской сетке я ставлю на Янника Синнера. Джокович и Алькарас могут сыграть друг с другом в четвертьфинале, и Алькарасу будет сложно хорошо начать сезон. Янник Синнер будет защищать свой первый титул «Большого шлема», но, похоже, он справится с этим и с давлением. Он будет фаворитом. Я ставлю на него в финале с Джоковичем», — приводит слова Энен Eurosport.

В финале Открытого чемпионата Австралии — 2024 Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева, уступая 0:2 по сетам.

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