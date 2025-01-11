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Семикратная победительница ТБШ обозначила главного фаворита AO-2025 среди женщин

Семикратная победительница ТБШ обозначила главного фаворита AO-2025 среди женщин
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Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен назвала белоруску Арину Соболенко главным фаворитом предстоящего Australian Open — 2025.

«В женском рейтинге я вижу Соболенко как главного фаворита. В конце сезона мне было интересно смотреть на Кори Гауфф. Она будет одной из девушек, которые также могут победить. Гауфф не станет сюрпризом, мы обязательно будем следить за ней.

Соболенко защищает титул, я ею впечатлена. Впечатлена тем, как она играла на Australian Open в прошлом году, и её амбициями. Похоже, она хочет побеждать всё больше и больше. Однако это только на бумаге. Иногда что-то случается, и в этом прелесть нашей игры», — приводит слова Энен Eurosport.

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