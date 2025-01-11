«Плакала каждый день». Коллинз — о болезни, из-за которой не может завести детей

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала, что не рискует заводить детей из-за эндометриоза (заболевание, которое характеризуется разрастанием ткани внутренней слизистой оболочки тела матки за пределы полости матки), который может повлиять на карьеру спортсменки.

«У меня эндометриоз, из-за которого есть некоторые трудности с возможностью иметь детей. Я бы хотела подождать с этой темой… Следующие две недели я буду соревноваться и делать всё возможное для побед.

Мне нелегко – были дни, когда я плакала каждый день и сходила с ума… Это невесело. Конечно, я могу попытаться начать что-то делать. Но физические проблемы, которые появляются во время беременности, в моём случае будут ещё тяжелее. Моей медицинской команде потребуется больше времени, чтобы понять, как лучше поступить», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

Эндометриоз — процесс, который может вызывать сильную боль в тазовой области и затруднять наступление беременности.