Фриц — о своём подходе к ТБШ: худшее, что я могу сделать, — это заглянуть вперёд по сетке

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, изменился ли его подход к турнирам «Большого шлема» после выхода в финал US Open — 2024.

«Не чувствую большую разницу. Думаю, что это обычное дело. Я подхожу к этому турниру «Большого шлема» так же, как и к другим турнирам. В прошлом году я был доволен своими результатами на «Шлемах». Я хочу вести себя так же.

Худшее, что я могу сделать, — это заглянуть слишком далеко вперёд в сетке, подумать о том, что окажусь в числе четырёх лучших сеяных, и подвергнуть себя давлению. У меня всегда один и тот же настрой: двигаться от матча к матчу, не заглядывая слишком далеко вперёд. Нет большой разницы, за исключением моего рейтинга», — приводит слова Фрица Ubitennis.