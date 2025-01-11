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Сафина выделила самый захватывающий поединок на старте Australian Open — 2025

Сафина выделила самый захватывающий поединок на старте Australian Open — 2025
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина поделилась ожиданиями от старта Открытого чемпионата Австралии — 2025. Она назвала захватывающей встречу Андрея Рублёва с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой, который попал в основную сетку турнира через квалификацию.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Непривычно, что Австралия стала начинаться по воскресеньям. Но суперинтересных матчей нет завтра. Для меня захватывающим поединком будет встреча Андрея Рублёва с Фонсекой. Мне правда интересно посмотреть», — сказала Сафина в видео в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

18-летний Фонсека одержал 13 побед подряд, включая титул на молодёжном Итоговом турнире — 2024.

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