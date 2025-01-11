Диана Шнайдер назвала свой любимый город

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер объяснила, почему считает Москву своим любимым городом.

«Поездив много по миру, я поняла, что Москва — мой любимый город. Приятнее всего быть здесь, со своими людьми. Всё комфортно, удобно, знакомо. А любимое место в Москве — мой дом», — приводит слова Шнайдер ТАСС.

Шнайдер выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Турнир в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко. Лучшим результатом Шнайдер на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США в 2024 году.