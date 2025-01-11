Янчук заявил, что Джокович больше не выиграет турнир «Большого шлема»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил шансы экс первой ракетки мира Новака Джоковича на титул турнира «Большого шлема» в преддверии Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Я думаю, что Джоковичу будет очень тяжело играть на том уровне, на котором он привык. Сейчас молодые игроки стали всё чаще его побеждать, они уже опережают его по скорости, мощи. За Джоковича говорят прекрасная техника, большой опыт и тактическое мышление, но поспевать за молодыми всё труднее становится. Возраст не обманешь, рано или поздно это случается со всеми спортсменами. Я думаю, что он вряд ли сможет уже выиграть турнир «Большого шлема» и улучшить свой же рекорд. Но в любом случае он добился колоссальных успехов, его достижения не скоро превзойдут», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Напомним, 37-летний Джокович является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). В понедельник, 13 января, он проведёт свой первый матч на Australian Open — 2025. Его соперником будет 19-летний американец Нишеш Басаваредди.