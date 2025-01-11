В ATP раскрыли данные о финансовой поддержке завершивших карьеру теннисистов

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала данные о финансовой поддержке игроков, которые завершили карьеру.

В 2024 году в программу «пенсионного» фонда вошли 300 бывших теннисистов, что на 135 больше, чем в 2023-м. Сейчас общая сумма активов программы составляет более $ 300 млн.

С прошлого года завершивших карьеру игроков поделили на две категории – первую и вторую. 200 теннисистам первой категории заплатят по $ 121,5 тыс., а 100 теннисистам второй категории – по $ 20 тыс. Сейчас игрок первого уровня, которому исполнилось 50 и у которого есть пять лет стажа, может получать ежемесячно от $ 12 тыс. до $ 15 тыс. в течение 20 лет.