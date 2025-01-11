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Соперник Рублёва по первому кругу АО-2025 опубликовал фото из Мельбурна

Соперник Рублёва по первому кругу АО-2025 опубликовал фото из Мельбурна
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113-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека опубликовал фото из Мельбурна (Австралия) на своей странице в социальных сетях. Он готовится выступить на дебютном для себя турнире «Большого шлема».

Фото: страница фонсеки в социальных сетях

В первом круге Australian Open — 2025 Фонсека встретится с девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Матч состоится во вторник, 14 января. Турнир в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Отметим, 18-летний Фонсека одержал 13 побед подряд, включая титул на молодёжном Итоговом турнире — 2024.

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