«Люблю посмеяться над собой». Коллинз — о рукопожатиях с соперницами

11-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров WTA американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала, как относится к рукопожатиям с соперницами в теннисе.

«Мы все соревнуемся друг с другом и выкладываемся по полной. Но предположу, что большинство из нас нормально относятся к рукопожатиям. Бывают разные ситуации. Я человек, который искренне говорит то, что думает и чувствует. Люблю посмеяться над собой, но знаю, это не всегда хорошо. Стараюсь не воспринимать себя слишком серьёзно. Многие болельщики думают, что хорошо знают игроков, что им известны все детали происходящего. Однако на самом деле это не так», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

Ранее в теннисной общественности начало расходиться видео, на котором запечатлено недовольное выражение лица Коллинз после рукопожатия со Швёнтек в финале United Cup — 2025. Даниэль решила обыграть этот момент и поставила скриншот из данного видео к себе на аватарку в социальных сетях.