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Ольховский: Полина Кудерметова может хорошо сыграть на Australian Open — 2025

Ольховский: Полина Кудерметова может хорошо сыграть на Australian Open — 2025
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от игры 57-й ракетки мира российской теннисистки Полины Кудерметовой на Australian Open — 2025. В первом круге она встретится с полькой Магдаленой Френх (23-я сеяная).

«По остроте своей игры она сейчас очень впечатляет, но, как я говорил ранее, ей пока не хватает стабильности. Для первого круга соперник непростой, но вполне по силам. Я думаю, она может хорошо сыграть на Australian Open», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, 21-летняя россиянка успешно преодолела квалификацию соревнований. Отметим, что Кудерметова не проиграла ни одного сета за три матча.

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