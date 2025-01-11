Ольховский: Полина Кудерметова может хорошо сыграть на Australian Open — 2025

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от игры 57-й ракетки мира российской теннисистки Полины Кудерметовой на Australian Open — 2025. В первом круге она встретится с полькой Магдаленой Френх (23-я сеяная).

«По остроте своей игры она сейчас очень впечатляет, но, как я говорил ранее, ей пока не хватает стабильности. Для первого круга соперник непростой, но вполне по силам. Я думаю, она может хорошо сыграть на Australian Open», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, 21-летняя россиянка успешно преодолела квалификацию соревнований. Отметим, что Кудерметова не проиграла ни одного сета за три матча.