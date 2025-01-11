В ATP опубликовали картинку в преддверии Australian Open в стиле сериала «Игра в кальмара»

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала в социальных сетях картинку в преддверии старта первого турнира «Большого шлема» в 2025 году, Australian Open. Она выполнена в стиле популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

На ней изображены ряд лучших теннисистов мира — итальянец Янник Синнер, норвежец Каспер Рууд, австралиец Алекс де Минор, испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, американец Тейлор Фриц, немец Александр Зверев, а также завершивший карьеру британец Энди Маррей.

Фото: Tennis TV

«Да начнутся игры. Стартуют поиски славы в 2025 году!» — подписали картинку в ATP.