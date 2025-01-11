Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс поддержала пострадавших в калифорнийских пожарах

Серена Уильямс поддержала пострадавших в калифорнийских пожарах
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс выразила слова поддержки пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе (США).

С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются сильные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было повреждено более 10 тысяч строений, а десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

«Беспрестанно молюсь за мою семью и друзей… И вообще за всех, кого это затронуло», — написала Уильямс на личной странице в соцсети Х.

Серена Уильямс завершила карьеру в 2022 году. Она выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

Материалы по теме
Первая соперница Мирры на AO полтора года назад угодила в скандал. Кто такая Мари Боузкова
Первая соперница Мирры на AO полтора года назад угодила в скандал. Кто такая Мари Боузкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android