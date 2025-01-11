Серена Уильямс поддержала пострадавших в калифорнийских пожарах

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс выразила слова поддержки пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе (США).

С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются сильные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было повреждено более 10 тысяч строений, а десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

«Беспрестанно молюсь за мою семью и друзей… И вообще за всех, кого это затронуло», — написала Уильямс на личной странице в соцсети Х.

Серена Уильямс завершила карьеру в 2022 году. Она выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.