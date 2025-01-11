Янник Синнер: хочу доказать себе, что могу творить великие дела

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей подготовке в преддверии Australian Open — 2025.

«Межсезонье очень важно для нас, теннисистов. Думаю, мы хорошо поработали или, по крайней мере, выложились на все 100%. Тяжёлая работа выполнена, и начинается самое интересное — матчи.

Я хочу доказать себе, что могу творить великие дела. Посмотрим, что выйдет из этого турнира. Я не думаю много о защите титула, здесь играют все лучшие игроки в мире. Будет очень сложно в поединке с Харри, потому что я не играл ни в одном официальной встрече до Australian Open, но я чувствую себя хорошо», — приводит слова Синнера Sky Sport Italia.