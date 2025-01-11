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Циципас заявил, что больше не хочет обсуждать свои взаимоотношения с отцом

Циципас заявил, что больше не хочет обсуждать свои взаимоотношения с отцом
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Представитель Греции 11-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, как изменились его отношения с отцом Апостолосом после завершения сотрудничества.

«Честно говоря, я больше не хочу отвечать на вопросы о своём отце. Он был выдающимся тренером. Благодарен ему за то, что он сделал. Он великий человек, жертвовал всем на протяжении десятилетия, выдерживая много стресса. Я по-прежнему считаю его одним из лучших тренеров в мире. У нас прекрасные отношения, только теперь мне нужно оставаться самим собой и повзрослеть. Он по-прежнему остаётся для меня важным человеком — как в профессиональном, так и в личном плане. Я обязан ему всем», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, в августе прошлого года Циципас раскритиковал своего тренера и отца после поражения от японца Кея Нисикори на старте «Мастерса» в Монреале (Канада). На следующий день Стефанос прекратил сотрудничество с Апостолосом.

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