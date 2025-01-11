Елена Веснина оценила перспективы Даниила Медведева на Australian Open — 2025

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии для пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

«Для Дани сетка Australian Open рабочая, если учитывать то, как он играет», — приводит слова Весниной BB Tеnnis.

Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. В первом круге Медведев сыграет с 414-й ракеткой мира Касидитом Самреем из Таиланда.

Напомним, на прошлогоднем Austrtalian Open — 2024 Даниил Медведев вышел в финал, где уступил в пяти партиях итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).