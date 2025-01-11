Елена Веснина оценила перспективы Даниила Медведева на Australian Open — 2025
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии для пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Касидит Самрей
К. Самрей
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Для Дани сетка Australian Open рабочая, если учитывать то, как он играет», — приводит слова Весниной BB Tеnnis.
Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. В первом круге Медведев сыграет с 414-й ракеткой мира Касидитом Самреем из Таиланда.
Напомним, на прошлогоднем Austrtalian Open — 2024 Даниил Медведев вышел в финал, где уступил в пяти партиях итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).
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