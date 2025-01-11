Елена Рыбакина раскрыла подробности о проблемах со здоровьем в прошлом году

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что страдала от бессонницы в 2024 году.

«Для меня весь год был довольно трудным. По возвращении из Мельбурна начались проблемы со сном и продолжались долгое время. Так что, конечно, было нелегко. Когда у меня началась бессонница, вся иммунная система пошла на спад. Однако я продолжала напрягаться.

Может, мне стоило взять перерыв немного раньше. Играю без остановки, уже пять или шесть лет я в туре. Даже в межсезонье у нас бывает, может, одна или две недели отдыха. Я испытывала проблемы во время Уимблдона. После всего через четыре дня я снова заболела», — приводит слова Рыбакиной Tennis World USA.