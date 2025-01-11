Патрик Муратоглу объяснил, что мешает Александру Звереву выиграть «Большой шлем»

Известный французский тренер Патрик Муратоглу назвал особенность в игре второй ракетки мира немца Александра Зверева, которая не позволяет ему бороться за победы на турнирах «Большого шлема».

«У Саши явная проблема с отношением к самым важным турнирам в календаре. Он имеет тенденцию становиться слишком пассивным с задней линии и полагается исключительно на свои навыки обороны, которые действительно хороши, но недостаточны для победы на мэйджоре. Если он хочет поднять над головой титул «Большого шлема», ему нужно научиться контролировать розыгрыши и рисковать в решающие моменты», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.