Фото: Андрей Рублёв на обложке Esquire Australia

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв появился на обложке издания Esquire Australia.

Фото: Esquire Australia

Андрей Рублёв выступит на Australian Open — 2025. В первом круге он сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой, пробившимся в основную сетку через квалификационный раунд. 18-летний Фонсека одержал 13 побед подряд, включая титул на молодёжном Итоговом турнире — 2024.

Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Ранее на обложке данного издания появился чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.