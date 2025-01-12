Корентен Муте намекнул на фаворитизм в пользу австралийцев на Australian Open — 2025

69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте с недовольством высказался об организаторах Australian Open, намекнув на их предвзятость в сторону соперников австралийских игроков. В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 он сыграет с Алексеем Попыриным (25-й номер рейтинга).

«Невозможно потренироваться на большом корте перед турниром, на котором тебе предстоит играть с австралийцем на Australian Open. Мой запрос отклоняют уже четвёртый день, а его принят», — написал Муте на своей странице в соцсети X.

AO-2025 стартует в воскресенье, 12 января. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.