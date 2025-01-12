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Корентен Муте намекнул на фаворитизм в пользу австралийцев на Australian Open — 2025

Корентен Муте намекнул на фаворитизм в пользу австралийцев на Australian Open — 2025
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69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте с недовольством высказался об организаторах Australian Open, намекнув на их предвзятость в сторону соперников австралийских игроков. В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 он сыграет с Алексеем Попыриным (25-й номер рейтинга).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
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Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте

«Невозможно потренироваться на большом корте перед турниром, на котором тебе предстоит играть с австралийцем на Australian Open. Мой запрос отклоняют уже четвёртый день, а его принят», — написал Муте на своей странице в соцсети X.

AO-2025 стартует в воскресенье, 12 января. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

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