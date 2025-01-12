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Коллинз — о решении продолжить карьеру: было тяжело эмоционально с этим справиться

Коллинз — о решении продолжить карьеру: было тяжело эмоционально с этим справиться
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11-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров WTA американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала о решении продолжить карьеру в сезоне-2025. Она планировала уйти из тенниса после Кубка Билли Джин Кинг в прошлом сезоне, потому что хотела стать мамой.

«Было приятно вернуться в тур, побыть рядом с друзьями в туре, получить поддержку. Думаю, все игроки в курсе всех деталей того, что происходит с моим здоровьем. Но просто было важно, что меня поддержали.

Я с нетерпением ждала возможности сразу же завести семью. Начать новую главу. Однако жизнь иногда преподносит неприятные сюрпризы. Так что сейчас у меня есть время, которое я проведу в туре. Это бонус, но было тяжело эмоционально с этим справиться», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

Даниэль Коллинз за свою карьеру выиграла четыре турнира уровня WTA. Лучшим результатом американки на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде является выход в финал Australian Open в 2022 году. Наивысшая позиция Коллинз в рейтинге WTA — седьмое место (11 июля 2022 года).

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