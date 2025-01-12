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Шнайдер: в новом году буду стараться завоевать ещё больше титулов

Шнайдер: в новом году буду стараться завоевать ещё больше титулов
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о задаче завоевать максимальное количество титулов в сезоне-2025.

«Четыре титула и такой рост в рейтинге — это всё очень здорово. В новом году буду стараться прогрессировать дальше, выигрывать больше матчей и завоевать ещё больше титулов», — приводит слова Шнайдер ТАСС.

Диана выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Турнир в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко. Лучшим результатом Шнайдер на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США в 2024 году.

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