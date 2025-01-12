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Мари Боузкова — Мирра Андреева: онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2025 начнётся в 3:00

Мари Боузкова — Мирра Андреева: трансляция матча Australian Open — 2025 начнётся в 3:00
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В ночь с 11 на 12 января состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Чехии Мари Боузкова (42-я ракетка мира). Начало матча запланировано на 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 3:00 мск.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее Боузкова и Андреева ни разу не встречались друг с другом в очных поединках турниров WTA.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Календарь Australian Open — 2025
Турнирная сетка Australian Open — 2025
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