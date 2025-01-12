Мари Боузкова — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет матча на Australian Open
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В эти минуты проходит матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Чехии Мари Боузкова (42-я ракетка мира).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Мари Боузкова
М. Боузкова
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|
|3
Мирра Андреева
М. Андреева
Первый сет остался за Миррой Андреевой, которая одержала в нём победу со счётом 6:3. Продолжительность партии составила 45 минут.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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