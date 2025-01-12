Мари Боузкова — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет матча на Australian Open

В эти минуты проходит матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Чехии Мари Боузкова (42-я ракетка мира).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет остался за Миррой Андреевой, которая одержала в нём победу со счётом 6:3. Продолжительность партии составила 45 минут.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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