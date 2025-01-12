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Мари Боузкова — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет матча 1-го круга Australian Open — 2025

Мари Боузкова — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет матча на Australian Open
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В эти минуты проходит матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Чехии Мари Боузкова (42-я ракетка мира).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		0
6 		3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Первый сет остался за Миррой Андреевой, которая одержала в нём победу со счётом 6:3. Продолжительность партии составила 45 минут.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Турнирная сетка Australian Open — 2025
Календарь Australian Open — 2025
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