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Анастасия Павлюченкова — Юань Юэ: онлайн-трансляция матча первого круга Australian Open — 2025 начнётся в 9:00

Анастасия Павлюченкова — Юань Юэ: онлайн-трансляция матча первого круга Australian Open
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12 января российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей Китая Юань Юэ в первом круге Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра начнётся ориентировочно в 9:00 мск.
Отметим, что это первая очная встреча между теннисистками.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Календарь Australian Open – 2025
Сетка Australian Open – 2025
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