Анастасия Павлюченкова — Юань Юэ: онлайн-трансляция матча первого круга Australian Open

12 января российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей Китая Юань Юэ в первом круге Australian Open – 2025.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра начнётся ориентировочно в 9:00 мск.

Отметим, что это первая очная встреча между теннисистками.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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