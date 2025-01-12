Мирра Андреева с победы стартовала на Australian Open — 2025

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках первого круга 17-летняя россиянка уверенно обыграла представительницу Чехии Мари Боузкова (42-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Андреева сделала одну подачу навылет, не допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету чешской спортсменки один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 63-я ракетка мира японская теннисистка Моюка Учижима и 38-я в рейтинга WTA Магда Линетт из Польши.

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