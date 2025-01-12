Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках первого круга 22-летняя китаянка обыграла 20-летнюю представительницу Румынии Анку-Алексию Тодони (110-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. За это время Циньвэнь сделала семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету румынской спортсменки четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге китаянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 79-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и 38-я в рейтинга WTA Хейли Баптист из США.

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