Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках первого круга 22-летняя китаянка обыграла 20-летнюю представительницу Румынии Анку-Алексию Тодони (110-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:45 МСК
Анка-Алексия Тодони
А. Тодони
Окончен
0 : 2
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|6
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. За это время Циньвэнь сделала семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету румынской спортсменки четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем круге китаянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 79-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и 38-я в рейтинга WTA Хейли Баптист из США.
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