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Анку-Алексию Тодони — Чжэн Циньвэнь, результат матча 12 января 2025, счёт 0:2, 1-й круг Australian Open — 2025

Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках первого круга 22-летняя китаянка обыграла 20-летнюю представительницу Румынии Анку-Алексию Тодони (110-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:45 МСК
Анка-Алексия Тодони
Румыния
Анка-Алексия Тодони
А. Тодони
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		1
7 7 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. За это время Циньвэнь сделала семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету румынской спортсменки четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге китаянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 79-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и 38-я в рейтинга WTA Хейли Баптист из США.

Календарь Australian Open — 2025
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